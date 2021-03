„Jsme si vědomi, že to není ideální stav a proto na jaře dojde ke kvalitnějšímu osazení dlažbou nebo jiným pevným povrchem. Zároveň dojde k dalšímu rozšíření parkovacích míst dle možností jak prostorových, tak estetických,“ uvedl ke stížnostem k parkovacímu plácku v Kremnické ulici na stránkách města místostarosta Příbrami Martin Buršík. Termín prací však ještě není stanoven.

V letošním roce se Příbram chystá pokračovat v obnově a tvorbě parkovacích míst. S budováním nových parkovacích ploch se počítá v ulicích Mírová, Jáchymovská, Hornických učňů (dvůr), Legionářů (vnitroblok) a Kutnohorská (vnitroblok).

Parkovací plácky jsou pouhým dílkem do skládačky celkové parkovací politiky. Dalším krokem je výstavba odstavných parkovišť na Flusárně a Fialce, přičemž parkoviště na Flusárně by mělo vzniknout už v letošním roce. Do roku 2022 by mělo dojít k zavedení parkovacích zón ve staré Příbrami a v roce 2023 i na sídlišti.