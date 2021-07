Tehdejší povodeň byla obzvlášť dramatická, když se po dlouhotrvajících deštích nejen rozvodnila říčka Kocába, ale také se provalila hráz rybníka Strž. Při akci na záchranu osob ohrožených v zatopeném údolí, velmi oblíbeném mezi trampy a rekreanty, havaroval člun s pěticí příbramských hasičů včetně jednoho dobrovolníka: nárazem vlny byli všichni přímo katapultováni do rozbouřené vody. Čtyřem z nich se s vypětím všech sil podařilo vyváznout; tělo utonulého velitele bylo nalezeno až o den později, kdy voda částečně opadla.

Potvrdily se ty nejčernější obavy, když nezvěstného kolegu a kamaráda hasiči našli při vyprošťování člunu. Pohřeb uspořádaný 28. července se pak stal nejen smutnou událostí, ale i velkým holdem jeho nasazení; konal se za účasti zástupců ministerstva vnitra, národních výborů krajského i okresního, okresního výboru Komunistické strany Československa, Sboru národní bezpečnosti i jeho Veřejné bezpečnosti, ale také 120 příslušníků požárních útvarů.

Nyní se na hrobě i přímo u památníčku poblíž místa tragédie uskutečnily na počátku víkendu pietní akce, které připomněly Krýslovu památku a osud. Sjeli se bývalí i současní hasiči včetně nynějšího vedení územního odboru. Účastníci položili smuteční kytici i věnec, zapálili svíčku a za zvuků státní hymny hasiči vzdali hold někdejšímu kolegovi.

„Podpraporčík Jiří Krýsl, nositel vyznamenání Za statečnost in memoriam a nositel nejvyššího hasičského vyznamenání Za hrdinský čin in memoriam, který zahynul při výkonu svého povolání, naplnil doslova náš hasičský slib,“ připomněl ředitel územního odboru Tomáš Horvát. „Jeho smrt je dokladem toho, že my hasiči pomáháme tam, odkud jiní utíkají – a to i s nasazením vlastního života,“ zdůraznil Horvát, co se od té doby nezměnilo.