Autorem díla je akademický malíř a sochař Ivan Lošák, který jej vytvořil v roce 1979. Původně byla plastika součástí výzdoby obřadní síně na příbramském Zámečku, a to až do roku 2006. Muzeu jej později věnovalo město Příbram. „Vzhledem k tomu, že se plastika už do nové výzdoby Zámečku nehodila, tak nebyla úplně využita, a nám se sem krásně k hodí,“ uvedl ředitel muzea a historik Josef Velfl.