Na území města je několik barevně rozlišených parkovacích zón. V modré a zelené parkovací zóně je možné zakoupit měsíční parkovací kartu nebo si zajistit dlouhodobé parkovací karty. Všem, kteří mají předplacené karty, bude jejich platnost automaticky prodloužena.

„Jak jsme v minulých dnech avizovali, necháme parkovné v Příbrami i přes změnu nařízení vlády bezplatné do konce nouzového stavu, nejdéle však do 17. května. Chceme i nadále podporovat individuální dopravu a zároveň chceme občanům města i podnikatelům alespoň trochu pomoci s restartem do normálního fungování,“ uvedl k prodloužení platnosti karet starosta města Jan Konvalinka.

Po skončení nouzového stavu se parkování městě opět vrátí do zaběhnutého systému se všemi barevnými parkovacími zónami a s cenami, které platily před jeho vyhlášením. Změnu ceníku za parkování na území města schválila rada města letos v únoru. Zavádí ve všech parkovacích zónách jednotnou základní sazba – 10 korun. Liší se ale bude doba, po kterou bude platit. Čím blíže je lokalita centru, tím je časový úsek kratší.