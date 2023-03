Donedávna sloužil bazén pouze zaměstnancům Finanční správy, kteří se ve Smilovicích vzdělávají. „Plavání je při jejich pobytu takovým bonusem,“ poznamenal Bech.

Teď si bazén mohou užívat i lidé zvenku. Pro veřejnost je otevřen vždy od pondělí do čtvrtka, kromě státních svátků, a to odpoledne od 16.00 do 17.30 hodin a pak opět večer od 18.30 do 20.00 hodin.

Vstupenka na devadesát minut stojí stokorunu, pro děti od tří do dvanácti let je na stejnou dobu za sedmdesát korun. Platí se přitom pouze v hotovosti.

Příjmy ze vstupného míří podle Becha do kasy odborů, které provoz střediska financují.

Děti mají přístup do bazénu až od tří let věku. Vždy přitom musí být v doprovodu dospělého. Kapacita bazénu je padesát lidí.

Vzdělávací a školicí středisko ve Smilovicích, které jsou částí obce Chotilsko, slouží stále svému účelu a v době uprchlické krize nenabídlo zázemí Ukrajincům. Podle zákona o krizovém řízení je totiž společným záložním pracovištěm krizového štábu Ministerstva financí, Generálního finančního ředitelství a dalších složek resortu financí. Jde přitom o jediné záložní středisko tohoto rozsahu sloužící k zajištění fungování činnosti celého resortu v případě krizového stavu.