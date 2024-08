Ten je otevřen po celý srpen od pondělí do pátku od 6 do 20 hodin. O víkendech pak mohou zájemci plavat od 8 do 20 hodin.

Uzavření krytého bazénu je naplánováno od 29. července do 3. září.

"Uzavření krytého bazénu je nezbytné kvůli havarijním opravám vybraných částí, které navazují na opravné a údržbové práce z minulého roku. Součástí těchto havarijních oprav budou údržbové práce v místnostech: sušárny, sprchy a záchody sauny, plavčíkárna, ošetřovna a sprchy u malého dětského bazénu," vysvětlila mluvčí Sportovních zařízení města Příbram Kateřina Jahelková.

Dále budou provedeny opravy vybraných nebo nevyhovujících částí v místnosti dojezdu tobogánů, opravy dna a schodiště malého dětského bazénu.

"Uzavření bazénu bude také využito pro sanitaci prostor, kompletní výměnu vod v bazénech a další údržbové a sanitační práce," dodala Jahelková.