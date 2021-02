V základní škole v Petrovicích u Sedlčan ve středu 17. února ráno zkušebně testovali žáky prvních a druhých tříd na covid-19. Lékařka Laura Roden, z jejíž iniciativy se testování uskutečnilo, u dětí případnou nákazu zjišťovala novými neinvazivními antigenními testy ze slin. Zájem rodičů byl ale malý, testování dětem povolilo jen 13 z 23 rodičů, řekla ředitelka školy Hana Vošahlíková. Všichni testovaní byli ten den negativní.

Testování žáků Základní školy v Petrovicích na koronavirus. | Foto: ČTK

Otestováno bylo 12 dětí, jedno z těch, kde rodiče souhlasili, totiž nepřišlo do školy. "Někteří rodiče víceméně jsou přesvědčeni o tom, že je to nesmysl, takže už z principu. Další rodiče, a to si myslím, že převládá, mají pocit, že by se mohli dostat do jakéhosi kolotoče karantén a tudíž ošetřovného, takže by začali řešit finanční problémy a v některých případech se bojí, že by mohli ztratit zaměstnání," řekla Vošahlíková.