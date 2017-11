Plošný zákaz hazardu v Příbrami opět neprošel

Příbram – Potřetí se zastupitelé zabývali návrhem na úplný zákaz heren a hracích automatů na celém území města a potřetí tento návrh neprošel. Není ale bez zajímavosti, že rada města zastupitelům navrhovala, zákaz schválit, ale už během diskuze se ukázalo, že ne všichni radní tento názor sdílejí.

Automaty. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Během hodinové diskuze totiž vystoupila místostarostka Alena Ženíšková (ANO) a uvedla, že není zcela vnitřně přesvědčená, že plošný zákaz hazardu v Příbrami bude přínosem. „Mluvila jsem s policií nebo sociálními pracovníky ve městech, kde je nulová tolerance hazardu a podle nich neexistuje zpětná vazba, která by potvrzovala například pokles kriminality po zákazu hazardu,“ uvedla ve svém příspěvku. K jejímu názoru se připojili i další zastupitelé a to jak z opozice, tak z koalice. V tu chvíli bylo jasné, že původní jednomyslný návrh rady, které je Ženíšková členkou, stojí na velice vratkých základech.



To ostatně ve svém příspěvku zkritizoval i opoziční zastupitel Vladimír Král (Šance pro Příbram). „Jak nám můžete předkládat návrh schválený radou v počtu sedm nula, když se tady ukazuje, že někteří z vás jsou proti?“ ptal se v diskuzi k projednávanému bodu. Jenže starostovi města Jindřichu Vařekovi (ANO) se zřejmě zdál jeho projev buď příliš plamenný, nebo že odbočuje od tématu a tak Královu řeč po necelých dvou minutách utnul vypnutím jeho mikrofonu. V tu chvíli sál zaševelil překvapením. Starosta si následně od několika opozičních zastupitelů za to vysloužil ostrou kritiku.



Odpůrci plošného zákazu se oháněli především dvěma argumenty. Podle prvního by po zákazu hazardu ve městě vznikaly nelegální herny, které by podle nich šly potírat jen s velkými obtížemi a druhým argumentem bylo, že se město dobrovolně zříká 25 milionů do městské kasy. Ty by podle nich mohly sloužit například na hrazení splátek uvažovaného úvěru na rekonstrukci bazénu.



Jedinými zastupiteli, kteří po celé volební období stojí za plošným zákazem heren, byli z TOP 09. Ovšem ve svém postoji zůstali více méně osamoceni a de facto po začátku diskuze jim muselo být jasné, že jejich hlavní volební heslo ani tentokrát neprojde. „Obvolával jsem některá města, kde platí zákazová vyhláška a obavy například z černých heren se tam nepotvrdily,“ snažil se v diskuzi přesvědčit k schválení návrhu zastupitele místostarosta Václav Švenda (TOP 09).



Po skončení rozpravy nakonec ale zastupitelé plošný zákaz neschválili. Z přítomných 23 zastupitelů se 8 vyjádřilo pro plošný zákaz heren, 7 bylo proti a 8 se zdrželo hlasování. „Jsem z výsledku hlasování zklamaný, domnívám se, že plošný zákaz je dobré řešení a co se týká peněz, tak je na každém zastupiteli, jestli dá přednost těm lidským hodnotám, kdy hazard ničí lidem životy, nebo jestli vítají v městském rozpočtu k rozvoji města peníze páchající zlo,“ neskrýval po jednání své zklamání Václav Švenda.



Hlasování příliš dobře nevnímala ani opozice „Podle mě to byl nedostatečně připravený materiál, jsem překvapený, že jsme nebyli sezváni na předjednání napříč politickým spektrem, protože podle mě je to u takto důležitých bodů nutností. Celoplošně to má řešit loterijní zákon a ne my tady na radnicích,“ shrnul výsledek hlasování Petr Větrovský z ČSSD, podle kterého absolutní zákaz stejně problém gamblerství nevyřeší.