„Návštěvníci mohou využívat oba bazény a tobogany, mimo provoz zůstávají z důvodu nařízení vlády vířivky, parní kabina a vodní chrlič,“ uvedla Miroslava Poláková, mluvčí Sportovního zařízení města Příbram.

Aquapark byl z důvodu koronavirové epidemie a následných dalších opatření uzavřen celé tři měsíce. Takovou odstávku příbramský bazén dlouho nepamatuje. „Aquapark běžně bývá pro občany v provozu 362 dní v roce, kdy je zavřeno pouze 24. prosince a o sanitárních dnech. Když se tak na situaci podíváme pozitivně, měli jsme teď hodně času na náročnější údržbu, na výměnu některých zařízení, která se z důvodu nepřetržitého provozu dlouhodobě pouze opravovala a důkladný úklid všech prostor,“ uvedl ředitel Sportovního zařízení města Příbram Jan Slaba.

Jak podotkl, právě při údržbových pracích se objevily komplikace stavebně-technického rázu, které přípravu bazénu o něco protáhly. Konkrétně se jednalo o opravu dlažby dna plaveckého bazénu. „Po dokončení oprav a napuštění bazénu se čekalo ještě na výsledky hygienických vzorků vody, bez kterých nelze bazén provozovat,“ dodal.

Plavecká výuky ale odstartuje až v září. Návštěvníci aquaparku také budou ale muset oželet ještě řadu atrakcí. Mimo provoz zůstávají z nařízení vlády vířivé vany, parní kabina a vodní chrlič v malém bazénu, tedy zařízení, která za provozu vytvářejí aerosol a jsou tak riziková.

„Bazén nyní bude otevřen klasicky, ve všední dny od 6 do 22 hodin, v sobotu od 10 do 21 hodin a v neděli od 8 do 20 hodin. Tobogany poběží již nyní v prázdninovém režimu, tedy každý den od 10 do 20 hodin,“ uvedla Miroslava Poláková.

Ve všední dny je v odpoledních hodinách zapotřebí počítat s tréninky sportovních klubů a spolků a omezeným počtem plaveckých drah. Rozpis obsazenosti je dostupný u vchodu do Aquaparku a na webových stránkách www.szm.pb.cz. Sobotní ranní plavání pro seniory se bude konat 13., 20. a 27. června, přes prázdniny se potom toto plavání nekoná. Aquagym v červnu nebude, první lekce, která se po delší pauze uskuteční, proběhne v úterý 14. července.

A jaká jsou omezení? „Okamžitá kapacita vnitřního bazénu je omezena na 140 návštěvníků, včetně sauny. Ve všech prostorách je nutností dodržování rozestupů min. 2 metry, rouška či jiný ochranný prostředek dýchacích cest není povinný. Při vstupu je návštěvník povinen provést dezinfekci rukou,“ dodala Miroslava Poláková.

Sauna je ve zkráceném provozu otevřena již od úterý 26. května a venkovní bazén za hezkého počasí.