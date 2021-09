Hotovo by společnost Strabag měla mít v polovině prosince.

Na sil. I/18 v obci Obory jsme položili konstrukční vrstvy provizorní komunikace a včera dopoledne jsme na ní a provizorní most převedli provoz. Dnes jsme již zahájili demolici starého nevyhovujícího mostu. Stále zde počítejte s kyvadlově řízeno dopravou. pic.twitter.com/5IPHnWTZTg

Mezi Příbramí a Sedlčany začali silničáři bourat starý most. | Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Kyvadlový provoz řízený semafory zůstává v místě stavebních prací aktuální, navíc jsou od čtvrtka řidiči odkláněni na 111 metrů dlouhou provizorní komunikaci, jejíž součástí je i náhradní most přes Jindrovský potok. Tak se nyní jezdí po silnici I/18 spojující Příbram a Sedlčany.

