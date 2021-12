Řízek z kapra nesmí chybět téměř u žádné české štědrovečerní večeře. Kvůli tradici mají lidé více rádi šupináče. „Na prodej máme klasického kapra, a sice šupináče či takzvaného naháče. Kvůli tradici, kdy si lidé pro štěstí dávají šupinu pod talíř, která má pro následující rok zaručit hojnost do dalšího roku, si zákazníci odnášejí šupináče,“ konstatoval Josef Martínek.

Konec velké opravy Pražské ulice v Dobříši: doprava ve městě se vrací k normálu

V Dobříši se bude prodávat do čtvrtka 23. prosince až do vyprodání zásob. Očekává se, že prodají až 400 kilogramů ryb v jednom dni. „Rádi samozřejmě obsloužíme co nejvíce zákazníků. Dneska bychom mohli prodat až čtyři metráky a zítra to může být podobný, i více,“ uvažoval rybář.

Během asi půl hodiny místem projde něco kolem deseti lidí. Jen jeden zákazník si v igelitce odnáší kapra živého. „Lidé už z drtivé většiny chtějí rybu zabít. Je to asi i tím, jak se to v rádiu či televizi doporučuje. A souhlasně si myslím, že je lepší ho usmrtit tady, než aby se trápil doma ve vaně,“ podotkl Josef Martínek.

U Dobříše zřejmě žijí divoké kočky, napovídají nálezy přejetých zvířat

V ostatních okresech ve středních Čechách, jako je Berounsko či Kladensko, jsou nedostatkovým sortimentem vnitřnosti a hlavy, které si lidé rádi odnášejí na polévku. V Dobříši tomu je podobě. „V nabídce máme čerstvé vnitřnosti a hlavy, které zákazníci nechtějí, takže je nabízíme jiným zájemcům. Těch bývá poměrně dost. Měli jsme například předpřipravené vlastní vakuované zásoby, ale ty jsou už také pryč,“ říká rybář.

Oproti například Berounu, kde se kilo prodává průměrně za 118 korun, v Dobříši lidé zaplatí za vánočního kapra 99 korun.