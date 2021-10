Několikaměsíční jednání památkářů a restaurátorů o nejvhodnějším způsobu opravy sochy jsou u konce. „Dnes byla tato socha pod dohledem restaurátora Marcela Hrona ze společnosti Terrigena Art sejmuta a odvezena do ateliéru, kde bude restaurována,“ upřesnila mluvčí radnice Eva Švehlová.

V podstavci sochy u pomníku padlým v 1. světové válce v Arnoštových sadech v Příbrami byla nalezena časová kapsle.Zdroj: město PříbramDo útrob kapsle by se historikové mohli podívat již příští týden. „Je dobře, že socha byla sejmuta ze svého podstavce ještě před započetím oslav samostatného Československa, její zachování v současném stavu by přeci jenom bylo nedůstojné vůči historickému odkazu. Zajímavostí je, že v průběhu demontáže sochy byla v jejích útrobách nalezena časová kapsle, kterou nám pracovníci odborné firmy předali. K otevření schránky dojde v příštím týdnu za přítomnosti odborníků na historii a zástupců všech dotčených odborů města. Jsem opravdu velmi zvědavý na to, co ve schránce najdeme,“ řekl při převzetí časové kapsle starosta Jan Konvalinka.

Zatímco socha putuje do ateliéru, časová schránka je tak pečlivě uschována a čeká se, až odhalí svoje tajemství.