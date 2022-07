Tehdy podle jeho mínění mohlo dojít k naplnění vize vybudovat pod Příbramí tunel, který by v podzemí propojil příjezdové komunikace do města. S tím, že v té době na Příbramsku působil Československý uranový průmysl, který měl obrovské možnosti nejen v dobývání uranové rudy, ale i ve stavebnictví.

„Pro tu organizaci by to technicky nebyl problém,“ míní, že už tehdy by tento podnik dokázal vstoupit do podzemí za Bohutínem a vést nejen tunely pro tranzit ve směru jihozápad–severovýchod, ale i udělat křižovatku pro odbočení k Milínu.

Uranové doly nezajišťovaly jen dobývání uranové rudy: ředitel hornického muzea připomíná, že to byl právě tento podnik, kdo vybudoval obří přivaděč vody pro Prahu od úpravny Švihov na Želivce, při pomezí Benešovska s Vysočinou, až k Jesenici na Praze-západ. Dodnes sloužící 52kilometrový tunel ražený hornickým způsobem, kterým v době stavby ve druhé polovině 60. let projížděla nákladní auta!

K tomu, aby vznikly pod Příbramí tunely pro dopravu, prý chybělo vlastně jen jedno: aby to někoho napadlo. „Oni to uměli – jen by musel mít někdo vizi a předvídat nárůst automobilové dopravy,“ konstatoval Velfl, podle jehož soudu by v té době asi nebyl zásadní problém s rozhodnutím státu ani s financováním činnosti státní firmy; z geologického hlediska by šlo o úkol řešitelný – a určitě by také nehrozily moc hlasité protesty jakýchkoli aktivistů. „Řada horníků z uranových dolů se podílela na stavbě pražského metra,“ připomněl ředitel hornického muzea. S tím, že nyní volá kdekdo po obchvatu – nicméně co nejdál od míst, kde sám žije.

„Dnes je každá varianta složitá, nákladná – a naráží na obrovské problémy,“ poznamenal Velfl. Tehdy se prý řešení mohlo narodit snáz. Jestliže bylo možno vybudovat desítky kilometrů dlouhou štolu od Želivky na Prahu, proč by bývaly nemohly vzniknout dvě souběžné – pro každý směr jízdy jedna – pod Příbramí?