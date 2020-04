V kronice obce Bezděkov je takovýto popis události: „Těžké mraky nesly se velmi nízko přes hraniční hřeben a temný hukot nevěstil nic dobrého. Přesně v 16.50 hodin přihnala se smršť na naší vesnici. Nebylo viděti dále než na pět kroků. Krovy praskaly, hradby, vrata, tašky, došky, prkna, kmeny ze stromů, vše v jedné směsi a dílo bylo napácháno v pěti vteřinách. Cementové tašky byly až na jeden kilometr rozmetány. Škody na budovách a lese byly veliké (přes dva tisíce kmenů leželo přelámáno a vyvráceno).“

V kronice obce Nové Mitrovic se k události píše: „Po několika sychravých dnech přišlo pondělí. K 17. hodině strhla se z rychle nakupených černých mraků krátká bouře, která vzápětí přinesla kroupovou přeháňku. V několika okamžicích na to přihnala se od západu silná větrná smršť ničíc vše, co v cestě stálo. Stromy vyrvány i s kořeny, jiné rozlámány, střechy sneseny, zdi, štíty pobourány, okna vytlučena, proráženy dřevěné kolny a chlévky úplně odneseny a rozmeteny. Jaká to byla síla, lze si představiti, že na dvoře stojící těžký koňský vůz, byl v tom okamžiku obrácen koly vzhůru.“

Větrná smršť byla kvalifikována z popisu a výpovědí svědků, kronik a pořízené fotodokumentace jako tornádo. Na Mitrovicku bylo poškozeno 13 budov a mnoho hospodářských stavení. V okolí vrchu Třemšín a dále směrem k Bezděkovu byly vytrhané celé stovky starých lesních stromů v pásu cca 500 metrů i s kořeny a zemí. Třemešný vrch byl úplně zpustošen a v jeho blízkosti přišel o život jeden ze dvou dřevorubců. Druhý byl těžce zraněn. V Bezděkově bylo poškozeno přes 11 stavení.

Josef Cink