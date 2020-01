Policie pátrá po dvanáctileté dívce a po jejím o rok starším bratrovi. V pondělí 6. ledna utekli rodičům, kteří je vezli do dětského domova v Liběchově.

V pátrání je také mladistvá dívka, která v pondělí 6. ledna odjela do školy, kam však nedorazila a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu.

Patrik Remeta

narozen: 5. září 2006, bydliště: okres Příbram, výška: 150 až 170 cm, zdánlivé stáří: 13 až 15 let

popis osoby: postava hubená, vlasy plavé (blond), barva očí hnědá



Kristýna Remetová

narozena: 20. září 2007, bydliště: okres Příbram, zdánlivé stáří: 13 až 15 let

popis osoby: postava střední, vlasy hnědé, barva očí šedá



Klára Krutílková

narozena: 30. července 2002, bydliště: okres Příbram, výška: asi 157 cm, zdánlivé stáří: 17 až 18 let

popis osoby: postava střední, vlasy hnědě, barva očí modrá

znalost jazyků: angličtina, francouzština