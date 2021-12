Oběma policistům přijel osobně poděkovat krajský policejní ředitel Václav Kučera. „Jsem velice potěšen, že jsme se tu mohli dnes sejít. Hned jak jsem o tom příběhu slyšel, byl jsem potěšen a musím říct, že mi chvílemi šel až mráz po zádech, když jsem pomyslel na to, jakým způsobem jste zakročili,“ řekl na adresu zachránců ředitel.

Na nic nečekali: Pro ženu v potopeném autě se policisté vrhli do ledové vody

Mladí policisté už na cestě věděli, že do studené vody půjdou. „Původní oznámení nehody nám totiž sdělilo, že auto mělo být plné lidí. S kolegou jsme okamžitě vyrazili na místo. Na cestě jsme se hned domlouvali na postupu. Z uniformy jsem v autě vyndavala věci, co jsem měla při sobě, a už jsme byli rozhodnutí, že s Radkem do vody půjdeme,“ vzpomíná Tereza Zrůbková.

Náročná záchrana

Po příjezdu na místo připravili záchranný vak a Radek Pečený zkusil hloubku nádrže. „Když byla voda asi tak po hrudník, vyrazila jsem hned za ním. Dostali jsme se k autu. Pamatuji si, jak moje tělo na ten chlad okamžitě reagovalo. Věděli jsme, že v autě někdo je a musíme ho dostat ven,“ vypráví policistka.

„Naše domluva na cestě k nehodě vedla k tomu, abychom při zásahu ztratili co nejméně času. Všude ve vodě byly věci a jak bylo auto na střeše, chvilku to vzalo, než jsme paní našli. Načež se jí povedlo najít po hmatu v místě za řidičem. Mohlo to trvat řádově několik minut, ale v té ledové vodě to bylo těžké a dlouhé,“ dodal k zásahu Radek Pečený.

Jen co ženu ve voze našli, společně se jim ji podařilo rychle dostat na břeh. To už věděli, že v autě byla jen ona. „Začali jsme s resuscitací a vzápětí přijeli záchranáři, kteří si paní okamžitě přebrali,“ dodala Tereza Zrůbková.

Zásah mladých policistů ocenil i jejich nadřízený a šéf příbramské policie René Peták. „Jsem velice rád, že máme odvážné policisty, kteří dokáži jít i do takového rizika. Za to jim patří velké poděkování,“ uvedl Peták.

„Velice si takové práce vážím a je mi ctí, že jsem tu s vámi dnes mohl být. Je to i výborný vzkaz pro naši středočeskou policii a policii vůbec, že u nás slouží tak skvělí lidé, kteří jsou ve službě ochotni riskovat vlastní zdraví a i život. Toho si velice cením a oběma patří obrovské poděkování,“ dodal v závěru k zachráncům Václav Kučera.