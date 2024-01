/VIDEO/ Boxy určené pro volání chce vracet do ulic středočeská policie. Nepůjde však o opětovné oživení telefonních budek, které už patří minulosti: vyvíjí místnůstky určené výhradně pro videohovory s její službou. Chce jimi doplnit nabídku možností, jak se s policisty spojit spojit v případech, které nejsou naléhavé; na tom, že pro okamžité přivolání pomoci slouží tísňová linka 158, se nic nemění. Chce tak také částečně nahradit chybějící obvodní oddělení v rozvíjejících se oblastech kolem Prahy, kde s ohledem na početní stav policistů nemá možnost zřizovat další klasické služebny.

Podoba chystané policejní budky, jež bude občanům umožňovat videokonferenční spojení v systému Pol Point. | Foto: Policie ČR

Nově vyvíjené policejní budky se stanou součástí již několik let fungující technologie pro videokonference Pol Point, kterou si středočeský ředitel Policie ČR Václav Kučera nejenom vysnil, ale také prosadil její zavedení do praxe. Tak úspěšně, že se tato kontaktní místa, kde však skutečného policistu nepotkáte, rozšiřují ze středních Čech i do Prahy a dalších krajů. Nejen těch sousedících, zvláště Plzeňského, ale na i na jižní Moravu (kde takové stanoviště vznikne v Lednici; turisticky vyhledávané lokalitě na Břeclavsku). Připravované budky, jež v budoucnu mají stát v ulicích, se stanou již čtvrtou možností, jak se k videokonferenci s policejním pracovištěm připojit.

„Pol Point je videokonferenční systém pro komunikaci občana s policií, kdy vytváříme místa pro kontakt občana s policií. Ten s námi může komunikovat, aniž by tam, kde se nachází, fyzicky vstoupil ve styk s policisty,“ vysvětluje ředitel Kučera. S tím, že jde o místa nejen kontaktní, ale i bezpečná a nabízející absolutní soukromí.

Zdroj: Milan Holakovský

„Pol Point je místem, které umožňuje komunikovat bez fyzického kontaktu s policisty, ale může být i místem přímého kontaktu; podle potřeb občana,“ konstatoval. V případě potřeby je hlídka připravena ke konkrétnímu kontaktnímu místu neprodleně přijet. Naopak rozhovor na dálku může být milejší třeba lidem hovořícím o domácím násilí, o trestných činech v sexuální oblasti a podobných citlivých záležitostech: mluvit s policistou napřímo by se možná ostýchali.

Tohle však nejsou typická témata. Nejběžnějším oznámením z Pol Pointů je, když lidé ohlašují, že byli okradeni prostřednictvím internetu. Dále ve větších počtech hlásí krádeže, podvody, narušení občanského soužití – ale třeba i ztráty a nálezy.

Vykradení svého domu oznámil z pláže

Která stanoviště byla zatím nejvytíženější? Jednoznačně Lysá nad Labem s 98 spojeními. „Tam se lidé naučili chodit hodně,“ pokyvuje Kučera. S dodatkem, že v Lysé občané přicházejí nejen podat trestní oznámení, ale také řešit, že se jim něco ztratilo nebo se na cosi chtějí zeptat. Následují Kostelec nad Černými lesy a Týnec nad Sázavou.

Četnější videokonference zaznamenaly také Pol Pointy ve Zruči nad Sázavou, Roztokách (zdejších 41 spojení si Kučera pochvaluje vhledem k tomu, že „zde sídlo police nikdy nebylo a lidé museli přes vodu“), v Sázavě a Zdicích. Mezi dvaceti a deseti kontakty ještě zaznamenaly Králův Dvůr, Sadská, Slaný, Karlštejn, Dobrovice, Kostelec nad Labem a Mladá Boleslav.

Možnosti připojení jsou různé. Nyní k nim patří softwarový klient či zmiňovaná kontaktní místa: některá s bezobslužným terminálem, jiná s takzvaným poloobslužným. První jmenovanou variantu lze vyžít kdekoli a odkudkoli; s použitím vlastního počítače, tabletu nebo i mobilu. Stačí poslat žádost na e-mailovou adresu krps.polpoint@pcr.cz – a v odpovědi přijdou pokyny k přihlášení.

Zdroj: Milan Holakovský

Opravdu to jde odkudkoli; středočeští policisté už zaznamenali případ, kdy jim takto vykradení svého domu nahlásil majitel pobývající na zahraniční dovolené. Co se doma přihodilo, viděl v mobilu na záběrech z bezpečnostních kamer.Pevná kontaktní místa jsou dvou typů.

Bezobslužné terminály, jichž je nyní v provozu 27 (a další se aktuálně připravují v Čerčanech, Horoměřicích, Lužci nad Vltavou a Smečně), zpravidla fungují v budovách, kde jsou policejní služebny – avšak s jejich osazenstvem se příchozí nemusí setkat. Zazvoní u dveří, které na dálku otevře služba v budově krajského ředitelství na pražské Zbraslavi, s níž pak příchozí hovoří. Světla a monitory se rozsvítí samy; stačí se posadit a promluvit. Dokud je návštěvník uvnitř, nemůže zvenčí vstoupit nikdo další; on sám má možnost odejít kdykoli.

Někde pak takovéto Pol Pointy fungují i na jiných místech. Dokonce i v kontejnerech podobných zázemí na staveništích. Specifickým případem je pak mobilní Pol Point – kontejner s možností převézt kamkoli. A uplatnit třeba v místě konání hudebních festivalů. Díky přepojení na tlumočníky není problém hovořit i s cizinci. Právě proto takovýto terminál vznikl i v pražské Nemocnici Na Bulovce.

Poloobslužné místnosti, jichž bylo zřízeno 11, našly útočiště v budovách obecních či městských úřadů. Dveře otvírají jejich pověření pracovníci, kteří také spustí a zprovozní videokonferenční zařízení. Tím se tyto místnosti na radnicích ukazují jako méně výhodné. Občanům nemohou poskytnout záruku, že budou k dispozici ve chvíli, kdy to lidé potřebují: navštívit je lze jen v úředních hodinách, kdy jsou přítomni zaměstnanci.

První budka za půl milionu

Policie připravuje možnost přesunu nynějších poloobslužných videohovorů „na ulici“. To už umí ve velkých kontejnerech – avšak ne každému starostovi by se taková „obluda“ někde v centru obce zamlouvala. To se stalo podnětem pro snahu vyvinout menší „videokonferenční budku“, která by do prostředí lépe zapadala. Je o něco větší než bývaly ty s veřejnými telefonní automaty: má jít o válec s průměrem 120 centimetrů, aby se uvnitř cítili komfortně i lidé, kterým nedělá dobře stísněný prostor. Prototyp, který by mohl být připraven do půl roku, nyní středočeská policie chystá se spolupracující firmou; za finanční podpory Středočeského kraje.

Náklady na první kus Kučera odhaduje na půl milionu – další by však měly být už podstatně levnější. S využitím se počítá nejen v souvislosti s proměnou nynějších poloobslužných místností, ale i jinde – zvláště v obcích kolem Prahy, kde se rychle zvyšuje počet obyvatel. Ideálně s umístěním před obecní úřad.

Prní fungující policejní budka by se mohla objevit v Rudné na Praze-západ, následovat by měly i další: v počáteční vlně snad pět až osm. Tedy – pokud budou k dispozici finance, přičemž policie spoléhá na dotace od ministerstva pro místní rozvoj. Vedle peněz patří k podmínkám rozšiřování policejních budek také dostupnost 5G internetu.