„Nařízení vlády se týká všech občanů v ČR, tedy i všech profesí, nevyjímaje složek IZS a tedy i policistů. Vláda nařídila minimalizaci sociálních kontaktů, proto i Policie ČR pracuje v tomto režimu, aby minimalizovala možná rizika nákazy novým koronavirem a zachovala výkon služby,“ říká tisková mluvčí příbramských policistů Monika Schindlová. Policisté jsou z těchto důvodů rozděleni do dvou skupin, které se střídají a zajišťují chod činností Policie ČR.

Jedná se o stanovisko, které vydal policejní prezident „dovnitř“ policie s tím, že policisté či občanští zaměstnanci, u nichž není přítomnost bezpodmínečně nutná, pracují i z domova, formou tzv. home office.

Doporučení se týká také minimalizace kontaktů příslušníků policie s veřejností v jinak obvyklé činnosti, jako jsou například silniční kontroly a podobně. „V tuto chvíli máme v republice vyhlášen nouzový stav a činnost policie je tomu také přizpůsobena. A samozřejmě i policisté vykonávají službu v ochranných prostředcích, tedy v rouškách, rukavicích a podobně,“ přibližuje v současné době denní práci policistů příbramská policejní mluvčí.

Policie nejprve zkouší domluvu

Policisté mají mimo jiné za úkol dohlížet společně se strážníky městské policie na dodržování povinnosti nosit roušky či jinak zakrytý obličej. „Myslím, že na sociálních sítích, ale i v médiích, je nezpochybnitelně zřejmé, že policie provádí to, co je v dané situace a v tomto výjimečném období nutné. Neděláme „hony“ na lidi, ale snažíme se přistupovat lidsky. Tedy pokud nemá někdo nasazenou roušku, nebo ji nemá vůbec, jsou na místě určitě domluvy a zdůraznění potřebnosti dodržování těchto přechodných doporučení vůči nám všem,“ dodává Monika Schindlová s tím, že to samé platí také i v případě kumulace většího počtu osob.

Samozřejmě se policisté při výkonu služby setkají i s případy, kdy někteří lidé nechtějí toto respektovat, nebo s tím mají problém. „Pak už jsme nekompromisní a tyto přestupky oznamujeme příslušnému správnímu orgánu,“ doplnila mluvčí příbramské policie.

I v době nouzového stavu se najdou zloději

Nicméně ani v době nouzového stavu kriminální živly nepřestaly s porušováním nejrůznějších zákonů. V poslední době tak policisté řešili například krádež motocyklu ze stodoly v jedné obci na Sedlčansku, ke které došlo někdy v době od 15. do 17. března. O den později někdo okolo třetí hodiny ráno vypáčil dveře u chladícího automatu na nápoje a chemii myčku v Církvičské ulici v Sedlčanech, odkud odcizil věci v hodnotě jednoho tisíce korun. Navíc ještě poškodil stojan na ovládání ručního mytí a způsobil tím škodu ve výši 80 tisíc korun. Pachatelům těchto činů ale hrozí vyšší tresty, neboť je spáchali právě v době vyhlášení nouzového stavu.

Sloužit musí v těchto dnech také strážníci příbramské městské policie. Podle nich se služba v době nouzového stavu od běžného dne příliš neliší, některých úkolů je méně, některých naopak více. „Rozdíl je určitě v přístupu, který je nutné k práci mít, tedy vyšší opatrnost a ostražitost. Občané Příbrami jsou ale v tomto ohledu velmi disciplinovaní a roušku nosí téměř 100%. Výjimkou jsou snad jen ojedinělé případy, kdy mají roušku sundanou na několik minut, většinou za účelem kouření nebo popíjení. Takové lidi pak strážníci na tuto chybu upozorní,“ říká k působení strážníků městské policie v těchto dnech tisková mluvčí města Příbram Eva Švehlová.