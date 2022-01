Šlo doslova o každou vteřinu. Žena, která nešťastně vdechla vánočku, měla v době příjezdu policistů už promodralá ústa a dlaně a byla v bezvládném stavu. Policisté okamžitě začali s první pomocí. Použili Heimlichův chvat, což částečně zafungovalo. Žena začala mělce dýchat a dokázala i říci, že už jí bylo lépe. Vyhráno ale zdaleka nebylo. „Zřejmě ale došlo k opětovnému vdechnutí dalších zbytků potravy a opět se nemohla nadchnout,“ popsal Papež.

Žena opět upadla do mdlob a v dalších chvílích začala ztrácet puls. Na řadu přišla i masáž srdce. Policisté pokračovali v oživování až do příjezdu záchranářů. Vše mělo naštěstí dobrý konec. Žena začala znovu dýchat a záchranáři ji už ve stabilizovaném stavu převezli do nemocnice.

„Každá minuta při té záchraně trvala věčnost,“ přiznal Jan Polák a následně spolu s kolegou složil poklonu záchranářům. „Oba smekáme před záchranáři, kteří podobné situace zažívají prakticky denně. Patří jim tímto velké uznání,“ doplnil.

Středočeský policejní ředitel Václav Kučera vyzdvihl kvality obou policistů. „Je to pro mě velká čest a jsem velmi hrdý, jakým způsobem službu vykonáváte, a jak jste si v takové situaci věděli rady. Děkuji vám oběma a děkuji za váš velký příklad pro ostatní kolegy,“ uvedl.

Je to již v krátké době podruhé, kdy policisté na Příbramsku zachránili lidské život. První případ se odehrál ani ne tři týdny před tím vánočním. Policistům ze sedlčanského oddělení se povedlo zachránit ženu z havarovaného auta, které skončilo v rybníku střechou napřed.

