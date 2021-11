Přestože o víkendu začne advent, dlužníci mají už od října léto, přesněji Milostivé léto. Lidé a různé organizace se tímto mohou bezúročně a bez dalších nabalených poplatků zbavit dluhů, které mají u právnických osob většinově vlastněné státem či u státních subjektů, jako jsou například samosprávy či obce.

Exekuce. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Jarmila Kuncová

Celorepubliková akce je ideální i pro ty, kteří se do dluhové pasti chytili, aniž by o tom tušili. Milostivé léto se s velkou pravděpodobností již nebude opakovat a končí už za zhruba dva měsíce, a to 28. ledna.