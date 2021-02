Tento týden první dálničnímu PPP projekt zdolal zásadní překážku. Poslanci ministerstvu dopravy odsouhlasili uzavření koncesionářské smlouvy s vítězem tendru. Tím je francouzské sdružení DIVia, které rovným dílem tvoří skupiny Vinci a Meridiam Investments.

„Stavba by měla začít již v březnu a nových 32 kilometrů dálnice bude hotovo v roce 2024. Dalších 25 let ji pak bude vybraný koncesionář provozovat a udržovat v bezvadném stavu, a to spolu s dalšími už postavenými 16 kilometry dálnice D4 a silnice I/20,“ uvedl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Dálnici chybí k úplnosti 32 kilometrů rozdělených na pět úseků: Háje – Milín, Milín – Lety, Lety – Čimelice, Čimelice – Mirotice, Mirotice rozšíření. Stát začne dálnici splácet až po dokončení a po 25 letech by jí měl převzít v bezvadném stavu. Dálnici bude stavět firma Eurovia jako součást skupiny Vinci. Nominálně za ní zaplatí stát přes 30 miliard.

Hlavní roli v soutěži hrála takzvaná čistá současná hodnota, neboť hodnota peněz v čase klesá. U vítěze činí čistá současná hodnota (tedy hodnota, kterou bude mít dnešních 31 miliard v roce 2049) 16,55 miliardy korun.

V materiálech pro poslance je popsáno, že koncesionář bude výstavbu financovat kombinací dlouhodobých úvěrů a vlastního kapitálu. Tyto náklady mu následně splácí stát.

Ačkoli ministerstvo dopravy vidí na projektu hlavně přínosy, někteří ekonomové před tímto způsobem financování varují. Podle hlavního ekonoma společnosti Natland a vysokoškolského pedagoga Petra Bartoně je financování projektu pro stát v dnešní době nevýhodné.

„Místo aby si stát půjčil svým jménem levně na finančním trhu, nutí koncesionáře, aby si na něm půjčil on za nutně vyšší úrok, který pak ale stejně zaplatíme všichni. Za dlouhé čtvrtstoletí trvání projektu se navíc úrokový rozdíl ještě znásobí. Zadlužíme se tak ještě více, jen to nebude prozatím tak vidět," sdělil ČTK.

Podobné námitky vznesli v dolní komoře parlamentu zástupci Pirátů. Jejich poslanec Mikuláš Ferjenčík poukazoval na to, že stavbu bude financovat soukromá firma za úrokové sazby, které mají soukromí investoři, zatímco stát si půjčuje levněji. "Podle našich propočtů tak stát prodělá čtyři až pět miliard,“ řekl podle ČTK.