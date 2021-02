Vyslovila tak souhlas s finančními závazky státu plynoucími z návrhu koncesionářské smlouvy na projektování, výstavbu, financování, provozování a údržbu dálnice D4 v úseku Háje – Mirotice a provozování a údržbu existujících přiléhajících úseků Skalka – Háje a Mirotice – Krašovice. Plnění je v nominální výši 18 761 377 912 Kč a 446 191 297 EUR.

„Stavba by měla začít již v březnu a nových 32 kilometrů dálnice bude hotovo v roce 2024. Dalších 25 let ji pak bude vybraný koncesionář provozovat a udržovat v bezvadném stavu, a to spolu s dalšími už postavenými 16 kilometry dálnice D4 a silnice I/20,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Mapa dálnice D4Zdroj: Zdroj: MDČR

Stát začne dálnici splácet až po dokončení a po 25 letech ji převezmeme ve stavu, který můžeme označit jako nový. Oproti tradičnímu modelu veřejného zadávání si stát nekupuje jen výstavbu, ale též službu ve formě údržby. Navíc prokazatelně přenáší rizika výstavby a dlouhodobého provozu i obnovy na externího (soukromého) partnera; ten také vstupuje i do přípravy stavby a zlepšuje jízdu i na 16 km stávající dálnice (dovybavení a obnova). Stejně tak je v projektu PPP navíc oboustranná velká odpočívka Krsice, Středisko Správy a údržby dálnice v Letech u Písku, vyspělejší dálniční technologie ve srovnání s projekty ŘSD atp.

Cenu, kterou stát zaplatí za převzetí všech těchto věcí koncesionářem, bychom tedy museli srovnávat s tradičními náklady státní výstavby a dvaceti pětileté údržby. Stát navíc bude moci při snížení kvality dálnice provozovatele pokutovat srážkami z měsíčních splátek, což u běžných dálnic sankcionováno není. Zásadní výhodou užití metody PPP je i to, že se celý zbytek dálnice D4 dostaví najednou bez vytváření mnohaletých provizorií, které v důsledku vedou k nižšímu komfortu jízdy.

„V Česku nyní máme rekordní rozpočty SFDI, ale musíme být připraveni na to, že v budoucnu bude klesat příspěvek z evropských fondů, zejména pro stavby mimo transevropskou síť jako jsou obchvaty na silnicích I. třídy nebo regionální tratě. Evropské peníze navíc bude nutné více spolufinancovat,“ přibližuje důležitost tohoto rozhodnutí Sněmovny ministr Havlíček.

PPP projekty jsou jednou z možností, jak zajistit plynulé pokračování a financování výstavby. Úspěšná realizace PPP projektu na dálnici D4 bude mezníkem v dalším využívání modelu PPP pro výstavbu a provozování dopravní infrastruktury.

Stavebně a projekčně bude za projektem stát česká stavební společnost Eurovia.

Cena projektu je uváděna v nominální výši, tj. v hodnotě „bankovek“, které bude nutné zaplatit. Přepočet na současnou hodnotu eliminuje vliv znehodnocování peněz v čase pro lepší představivost ohledně ceny projektu. Předpokládáme, že dnešních 1000 korun v roce 2048 bude mít faktickou hodnotu pouze 330 korun, je to princip tzv. diskontování.

Lze předpokládat, že PPP v dopravě bude do budoucna jeden ze zásadních zdrojů pro plynulé financování investic do dopravní infrastruktury. Bude-li projektů více, pomůže to udržet vysoké tempo výstavby dopravní infrastruktury.

František Jemelka, tiskový mluvčí ministerstva dopravy