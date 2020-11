„Jedná-li se o paliativní klienty, je to i v mimořádném opatření, že je tato výjimka naprosto logicky umožněna,“ připomněl Tomáš Cipra, ředitel Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram.

„Na podzim jsme to zatím díkybohu řešit nemuseli. Zabývali jsme se výjimkami kvůli zhoršení psychického a zdravotního stavu,“ doplnil. Pokud by rodina chtěla navštívit umírajícího příbuzného s potvrzenou koronavirovou nákazou, muselo by se to odehrát za přísných hygienických opatření.



„Určitě bychom řešení našli. Zařídit by to šlo ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí, s ošetřujícím lékařem. Nastavili bychom takové podmínky, aby nebylo žádné riziko,“ uvedl Cipra.

Nemusí ovšem jít o takto smutnou vypjatou situaci. Řada příbuzných chce navštívit seniory, jejichž psychický stav se zhoršil, aby je povzbudila. „Na druhou stranu spousta lidí využívá moderních technologií, tedy komunikace přes tablety, mobily a podobná zařízení,“ řekl Tomáš Cipra s tím, že v Příbrami využívají obě varianty návštěv podle individuálních potřeb a přání klientů. Vždy za příslušných hygienických opatření.



Odborníci se shodují na tom, že současná situace, kdy se nesmějí setkávat se svými blízkými, může oslabit psychickou pohodu seniorů. Pokud si má psychoterapeutka Johana Kroupová vybrat, zda je pro seniory psychicky horší snášet obavy z nové nemoci, nebo odloučení od jejich blízkých, volí právě to druhé. Podle jejích zkušeností z toho senioři mohou mít deprese a situaci vnímat jako zhoršení svého života.

Třebaže je podle řady odborníků osobní kontakt nezastupitelný, částečné řešení vidí alespoň ve využívání moderních technologií. „Určitě je lepší setkání na dálku než žádné. Cokoli je lepší než nic. Dárky, pozornosti, maličkosti,“ vyjmenovala psychoterapeutka Johana Kroupová, jak je možné seniorům poskytnout psychickou vzpruhu. „Může to být i dopis nebo obrázek od vnoučat,“ doplnila.



Ve středních Čechách je podle údajů krajského úřadu k dispozici přes čtyři a půl tisíce lůžek v domovech pro seniory. Volných míst přitom není ani dvacet. O seniory se v těchto zařízeních stará šedesát poskytovatelů sociálních služeb.

Domovy seniorů v době koronaviru

- navštěvovat seniory není možné až na výjimečné případy

- ty zahrnují zhoršení psychického a zdravotního stavu

- domovy pro seniory zatím nemusely naštěstí řešit návštěvy u umírajícího klienta trpícího koronavirem

- seniorům chybí blízký kontakt s příbuznými, v hodně případech jsou odkázání pouze na telekonference