Cílem projektu je provedení úpravy stávající zeleně, vybudování nového chodníku a místa s odpočinkovou částí, kde bude přístřešek s posezením a vyhlídkové molo na rybník Kaňka a také bezpečné propojení zelené páteře města s lesoparkem Padák a Hatě.

Dokončení projektu zřejmě uvítá i veřejnost, která v poslední době upozorňovala, že do lesoparku na Padáku vede zatím jen cesta zahrnující přecházení poměrně frekventované výpadovky na Milín.

„V rámci této stavby je budována spojovací cesta po druhé straně vozovky. I když se nejedná o spojení ideální, myslím tím od naučné stezky Nového rybníka, může jít o bezpečnější variantu frekventované vozovky,“ uvedl starosta Jan Konvalinka.

„V současné době již proběhly práce na instalaci dřevěné lávky přes potok u Kaňky. Celá stavba by měla být dokončena do konce listopadu a v prosinci zkolaudovaná a uvedena do provozu,“ uvedl Pavel Bureš z Odboru investic a rozvoje města.