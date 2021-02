Sedlčanské zkušenosti se ještě mohou uplatnit v dalších debatách. Ty se kolem testování školáků rozjíždějí rychlostí startu tryskového motoru.

Zakázkou na dodávku testů se má v pondělí zabývat vláda. Vzkazy si k tomu přes sociální sítě v uplynulých dnech vyměňovali premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který je současně vicepremiérem, podnět k prošetření už dostala i policie… Vypadá to na zrušení zakázky s hledáním nového – a hlavně rychlého řešení. V tom se sedlčanské zkušenosti ještě neuplatní. Na jejich využití by ale mohlo dojít později, řekla Deníku středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN). Je přesvědčena, že sedlčanské poznatky by při testování, považovaném za podmínku návratu dětí do škol, mohly pomoci.

Placení připomíná pojišťovnám kraj

Duší sedlčanského testování se stala Laura Roden (místním známá i pod příjmením Čekanová), která je nejen manželkou hece Karla Rodena; pro testování je zásadní především to, že jde o zubní lékařku a maminku dvou dětí školou povinných. Právě ona pokusné testování s 68 žáky prvního a druhého ročníku v uplynulém týdnu rozjela, přičemž společně s vedením školy pro ně získala i souhlas rodičů. A hejtmanka Pecková oceňuje, že někoho napadlo v praxi vyzkoušet, jaké testy jsou pro děti vhodné, jaká je s nimi manipulace i jaké dosahují průkaznosti.

V pondělí tak děti dostaly za úkol naplivat do trychtýřku jeden mililitr slin. Ukázalo se, že pro malé děti je to poměrně obtížné, byť se to nakonec s pomocí dařilo zvládnout. Zvlášť jeden z žáků tuhle formu testování odmítal s tím, že se mu zvedá žaludek. „Paní doktorka proto tyto testy vyhodnotila jako nevhodné,“ konstatovala hejtmanka, přičemž poukázala i na sedm případů falešné pozitivity (což následně ukázalo standardní provedení PCR testů: byl to jen planý poplach).

Stejná skupina absolvovala ve čtvrtek další test, při němž děti cucaly houbičku. To se ukázalo jako vhodnější a zvládnutelné i pro prvňáky; s lízátky přece mají zkušenosti. Opět se objevil jeden případ pozitivity, a tak znovu došlo na ověřování standardním PCR testem.

V obou případech se jednalo o antigenní testy, které v třídenních rozestupech hradí zdravotní pojišťovny. „Já je požádala, aby úhrady provedly co nejdříve,“ připomněla Pecková, jak může pomoci i hejtmanství. Na pondělí se chystá zkouška třetího testu; opět s houbičkou, avšak tentokrát metodou PCR analýzy. To sice pojišťovna nehradí, avšak podařilo se testy zajistit v rámci výzkumu, na němž se podílí i Univerzita Karlova a jí založená společnost GeneSpector.

Odborné poznatky mohou pomoci

Hejtmanka Pecková připouští, že dodavatele testů pro školáky vybíralo ministerstvo vnitra a rozhodování je v režii vlády. „Měli bychom ale vyhodnocovat, jestli je to správná cesta,“ zdůraznila, že poznatky ze sedlčanských testů považuje za velmi užitečné. Mohly by přispět k tomu, aby se něco změnilo, řekla Deníku. „O výsledcích bude paní doktorka mluvit s kolegy – a po odborné diskusi je zveřejní,“ uvedla Pecková, že závěry k dalšímu využití nebude nabízet ona, ale právě Laura Roden.