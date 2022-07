Jak jsem vyhrál válku. Skanzen ve Vysokém Chlumci zve na divadlo s Hámou

Do konce srpna by tak měla být zcela hotova část mezi ulicemi Alešova a Dlouhá, a to i s pokládkou povrchů. Stavba bude poté pokračovat opačným směrem k ulici Mixova. „Celá ulice by měla pak být průjezdná do konce září s tím, že v další fázi za zprovoznění dvou jízdních pruhů by pokračovaly práce na osmi kanalizačních přípojkách u rodinných domů,“ doplnila mluvčí.

Harmonogram prací samozřejmě závisí na stavu zmíněného podloží a výskytu případných dalších potíží. Například během stavby byly na částech hlavního vodovodního řadu zjištěny průsaky. Momentálně dochází k jejich opravě. Plánovaný termín dokončení se také kvůli těmto komplikacím posunul z poloviny prázdnin na konec září.

Investice do nových vodohospodářských sítí vyjde zhruba na 21 milionů korun. Práce v Milínské ulici začaly v dubnu, a jakmile skončí, měla by se začít připravovat její celková rekonstrukce. Ta ale nezačne okamžitě. Ředitelství silnic a dálnic se do projektu nepustí dříve než v roce 2024. Předtím bude totiž opravami procházet most v Husově ulici. Pokud by se přistoupilo k plánovaným opravám ve stejný čas, ve městě by mohla zkolabovat doprava.

Milínská ulice se nicméně v budoucnu, jako jedna z nejvíce vytížených cest v Příbrami, změní k nepoznání. Měla by se zvýšit bezpečnost v dopravě a komfort pro všechny dopravní účastníky, kdy projektanti mysleli také na široké chodníky a pruhy pro cyklisty.