„S ohledem na uliční prostor a především bezpečnost není jiná možnost než stavbu, při které dochází k manipulaci s velkoobjemovým materiálem a pohybu těžké stavební techniky, provádět za úplné uzavírky,“ zdůraznil starosta Příbrami Jan Konvalinka a doplnil, že pro potřeby stavby byla zabrána také část parkoviště. „Občané z Milínské proto mohou využívat parkoviště na Flusárně a po dobu rekonstrukce je v čase od 16 do 9 hodin také možno bezplatně odstavit svůj vůz na parkovištích s parkovacími automaty na náměstí T. G. Masaryka a v Zahradnické ulici,“ dodal.

S uzavřením prvního úseku Milínské se nyní vede veškerá doprava objížďkami. S navrácením provozu do Plzeňské ulice, kde Ředitelství silnic a dálnic ČR zprůjezdnilo most, zdejší autobusové linky nyní opět jezdí na běžných trasách. Ty, které obvykle jezdí Milínskou ulicí, jsou nyní vedeny ulicemi Březnická, Československé armády a Plzeňská.

Oprava Milínské ulice navazuje na práce v ulici Dlouhá, kde jsou už vodohospodáři hotoví. Nyní v místě pracují plynaři a ulice by měla být opět plně průjezdná v průběhu května.

Jakmile práce na hlavní ulici skončí, což by mělo být někdy v druhé polovině prázdnin, měla by se začít připravovat její celková rekonstrukce. Milínská ulice se tak jako jedna z nejvíce vytížených cest v Příbrami změní k nepoznání. Měla by se zvýšit bezpečnost v dopravě a komfort pro všechny dopravní účastníky, kdy projektanti mysleli mimo jiné na široké chodníky a pruhy pro cyklisty.