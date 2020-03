Koncem minulého roku upozornila vedení města skupina obyvatel na přebujelou reklamu v ulicích Příbrami. Podle nich je většina reklamy, lákající na různé zboží či služby, nevkusná a zahlcuje veřejný prostor. Radnice slíbila, že se omezením takzvaného vizuálního smogu bude zabývat.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Na přelomu roku slíbil místostarosta Martin Buršík, že vznikne pracovní skupina, která se bude tímto tématem zabývat. Nyní se ale ukázalo, že je situace trochu komplikovanější. „Setkal jsem se s takovou řadou lidí, kteří o to mají zájem, že jsme se zatím nedokázali shodnout na to, co by mělo být náplní takové pracovní skupiny,“ vysvětlil Martin Buršík.