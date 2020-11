„Snížené personální obsazení vede k tomu, že je třeba určit prioritní úkoly, na které budou zaměstnanci přesouváni. Prioritní službou je pro město svoz všech druhů odpadů, okamžité řešení závad a nedostatků souvisejících s bezpečností obyvatel a majetku, a od 1. listopadu také dle platných zákonů zimní údržba. Právě na tyto činnosti bude brán nejvyšší zřetel, proto se může stát, že některé oblasti práce budou prozatím utlumeny,“ uvedl v reakci na situaci starosta města Jan Konvalinka.

Nyní se ale situace otáčí. „Lidé se nám pomalu začínají vracet zpátky. Pokud jde o další priority Technických služeb přidala se v současné době také vánoční výzdoba,“ podotkla mluvčí města Eva Švehlová.

Zaměstnance chrání město, jak to jen jde: vybavuje rouškami i rukavicemi. „U všech dílen mají dezinfekci,“ popsala část opatření Švehlová. Současně ale dodává, že v současné koronavirové situaci toho není víc, co se dá dělat.

Letos se v popelnicích, ale i na chodnících objevil nový druh odpadu - použité roušky. Někteří lidé roušky „ztrácí“, například při vstupu do auta, případně je rovnou zahazují.

Ochrana úst a nosu, hlavně ta jednorázová, s námi přitom vydrží až desítky let. „Ústenky nakoupené v hypermarketech mohou tlít v přírodě od dvaceti až do dvou set let,“ říká Alena Myslíková Fučíková z Univerzity Hradec Králové. Podle doporučení technických služeb by měly tyto prostředky skončit zabalené v mikrotenovém sáčku v nádobách a kontejnerech na směsný odpad a určitě by se neměly nějak třídit. Klíčové je, aby s použitými ochrannými pomůckami nepřišli do kontaktu právě popeláři při svozu odpadu.

