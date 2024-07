Potvrdil to v pátek 19. července Luboš Mandík z příbramského pracoviště středočeské hygienické stanice . Změna je podle jeho slov vidět nejen ve výsledcích laboratorních rozborů odebraných vzorků, ale postřehnout ji lze pouhým okem i přímo u vody.

„Významně se snížil obsah sinic a chlorofylu a tím pádem se i výrazně zvýšila průhlednost vody v nádrži, která na většině kontrolovaných oblastí dosahuje neuvěřitelné čtyři metry,“ konstatoval.

Připomněl, že na pětibodové stupnici je nyní voda v severní čísti Orlíku klasifikována většinou nejpříznivějším stupněm 1 – to platí pro lokality Lavičky, Popelíky a Trhovky; jen na Podskalí je voda kvůli menší průhlednosti zapříčiněné vyšším obsahem chlorofylu klasifikována stupněm 2. V jihočeské části Orlíku to však nepletí: Jak Podolsko, tak Radava na Písecku jsou zde hodnoceny stupněm 4.

Nový rybník s podezřením

Nemilá aktuální zpráva se vztahuje rovněž k Příbramsku: konkrétně k Novému rybníku v Příbrami. Tam by voda podle běžně sledovaných kritérií byla také „za jedna“, vyhovující z pohledu mikrobiologie i obsahu sinic a chlorofylu – avšak přesto hygienici nabádají k opatrnosti. A zdejší vodě dali pro jistotu jen trojku. „Během posledních dvou až tří týdnů se u několika málo koupajících osob objevila vyrážka, která by mohla být způsobena cerkáriemi,“ připomněl Mandík.

S důrazem na „mohla by“ – výskyt cerkárií (což je parazit přenášený vodními ptáky a cizopasící také na plžích) ve zdejší vodě není potvrzen. Zaznamenané kožní problémy by ale jejich přítomnost vysvětlovala. Pro Novák by nešlo o novinku: právě kvůli jejich rozšíření už zde byla předčasně omezena koupací sezona před čtyřmi roky – a o „kopřivce“ po koupání se mluvilo i v jiných letech.

Cerkárie jsou larvy motolice ptačí, žijící právě ve vodních ptácích. S jejich trusem se vajíčka dostávají do vody, kde se nacházejí plži potřební pro počáteční fáze vývoje. Z nich se pak cerkárie uvolňují do vody a vyhledávají vodní ptáky, aby svůj vývoj dokončily.

Místo kůže kachny si však cerkárie snadno vybere k zavrtání i kůži člověka. V takovém případě uhyne (alespoň to platí pro motolice žijící u nás; v tropech se vyskytují motolice napadající i lidi). Domácí motolice nejsou nebezpečné: pouze nepříjemné.

Za 12 až 24 hodin po venkovním koupání se na kůži objevují zarudnutí a skvrny, připojuje se intenzivní svědění – a to vše trvá několik dní. Pak příznaky vymizí. Pokud se cerkárie dostanou do těla opakovaně, mohou být tyto projevy intenzivnější kvůli silnější imunitní reakci organismu. Nakazit se od takto postiženého člověka nelze, a to jak v rámci fyzického kontaktu, tak při běžném sdílení věcí.

Zda má Nový rybník s cerkáriemi opět problém, zatím není jasné. Hygienici situaci sledují a odebrali vzorky k rozborům, nicméně plže se objevit nepodařilo. V příštím týdnu dojde na další odběry. I když výskyt motolice v Novém rybníku nebyl prokázán, Mandík radí opatrnost: zejména omezit dobu pobytu ve vodě. „Možnost ‚napadení‘ cerkárií se logicky zvyšuje délkou koupání, proto doporučujeme setrvat ve vodě kratší dobu,“ vysvětluje.

Voda je většinou na jedničku

Stejně jako Orlík patří také Slapy k oblastem, jež nelákají pouze rekreanty z okolí, ale za koupáním přijíždí i hodně lidí třeba z Prahy. Pro všechny lidi kolem Slap, ať už se rekreují na Příbramsku (Živohošť, Županovice), v okrese Benešov (Měřín, Nová Rabyně, Nová Živohošť) či na Praze-západ (Ždáň), mají hygienici jen ta nejpříznivější sdělení. „Ve všech koupacích oblastech této vodní nádrže je kvalita vody výborná a je klasifikována stupněm 1,“ shrnuje to Mandík.

Podobně příznivé hodnocení zaznamenala i většina ostatních sledovaných lokalit ve středních Čechách. Dvojky, jež dostaly jezero Ostrá na Nymbursku a Proboštská jezera na Praze-východ, souvisejí jen s mírným zhoršením vlivem fytoplanktonu. Dalo by se hovořit pouze o drobné kosmetické vadě bez jakýchkoli nepříjemností pro koupání – a o stavu, který v této fázi léta nijak nepřekvapí.

Obsah chlorofylu včetně sinic se v poslední době zvýšil v písníku Bakov nad Jizerou na Mladoboleslavsku, jehož voda je kvůli tomu hodnocena stupněm 3. Pro zdravého člověka však ani zde koupání nepředstavuje žádné zdravotní riziko. „U některých vnímavých jedinců (například alergiků, těhotných žen nebo u malých dětí) by se však mohly při vodní rekreaci vyskytnout zdravotní problémy, a proto doporučuji se po koupání vždy osprchovat,“ radí Mandík.