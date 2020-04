/FOTOGALERIE/ Před deseti lety se lidé v ulici Na Flusárně v Příbrami zastavovali u vozu, z něhož se ozývalo šplouchání. Přijel tam totiž cirkus Prince, který nabídl neobvyklou podívanou, a sice lachtany. „Jsme jediní. Musíme občas vymyslet něco, čím přilákáme návštěvníky," tehdy řekl v rozhovoru ředitel cirkusu Maik Doubek.

Cirkus Prince v Příbrami. | Foto: Markéta Jankovská

Co to obnáší pořídit si lachtany?

Pořízení je docela složité, jsou to vykastrovaní samečci ze zahraničí. Jmenují se Dino a Logan, je jim sedm a osm let. Tady by se asi sehnat nedali. Je to samozřejmě dražší záležitost.