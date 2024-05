Meteorologové varují před bouřkami. Na Příbramsku nemají udeřit příliš silně, pršet ale bude, nejvíce od pondělního podvečera do úterního poledne. Sluníčko by se mělo objevit až ve čtvrtek.

Ilustrační foto | Foto: ČTK

Bouřky, možná i provázené vichrem a kroupami, mají dorazit do Česka. Zasáhnout by měly ale především Českomoravskou vrchovinu. Příbramsko je podle mapy Českého hydrometeorologického ústavu, znázorňující riziko silných bouřek od pondělního odpoledne do úterní půlnoci, v zóně s nízkým stupněm nebezpečí.

Norská předpověď na yr.no.cz předpokládá na Příbramsku od pondělního podvečera až do úterního poledne deštivé počasí.

V úterý by měly denní teploty dosáhnout až jedenácti stupňů, ve středu, kdy už by mělo být po celý den pouze oblačno, až čtrnácti stupňů.

Víkend by podle předběžné předpovědi mohl být nadějný, s teplotami až osmnáct stupňů a sluníčkem sem tam se vynořujícím mezi mraky.