Při setkání s vedením nemocnice a zaměstnanci se řešila především úhradová vyhláška a personální situace v českém zdravotnictví. „Pan premiér a ministr zdravotnictví představili konkrétní kroky, jako například srovnání úhradových vyhlášek ve všech nemocnicích či novinky na poli vzdělávání sester, aby se sestry dostaly do praxe mnohem dříve, než je tomu v současnosti,“ přiblížil hlavní témata jednání tiskový mluvčí příbramské nemocnice Martin Janota.

Babybox je zpět na svém místě

Součástí návštěvy Andreje Babiše a Adama Vojtěcha bylo i slavnostní uvedení do provozu místního babyboxu, který byl po dobu rekonstrukce pavilonu D provizorně umístěný u hlavního vchodu do nemocnice. „Babybox se vrátil na své původní místo. V současné době je v republice v provozu 76 těchto zařízení,“ uvedl po přestřižení pásky zakladatel myšlenky babyboxu Ludvík Hess.

Návštěvu premiéra Andreje Babiše poznamenaly další oznámené případy koronaviru v Evropě a tak musel svůj plánovaný program o něco zkrátit, aby se večer mohl účastnit zasedání Bezpečnostní rady státu. „Musíme si ujasnit, jaká je situace. Teď máme dva případy v Rakousku, takže se k nám to blíží,“ konstatoval Andrej Babiš.

Není důvod k panice

Podle ministra zdravotnictví ale není důvod k panice. „Z mého pohledu není důvod panikařit, zakazovat například veřejné akce. Musíme být obezřetní a také být na to připraveni, ale zatím nemáme informace, že by se infekce šířila v řádech desítek nebo stovek případů, zatím to jsou stále ojedinělé případy,“ doplnil Adam Vojtěch.