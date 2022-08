Minulý rok měli na Nováku, jak se areálu přezdívá, nepříjemnosti především s přemnoženými vodními šneky, díky kterým provozovatele trápil výskyt cerkarie. Letos to vypadá, že se sem parazit naštěstí nevrátil.

„Na vlastní pěst denně prověřujeme přítomnost šneků ve vodě. Mohu s radostí potvrdit, že zvýšený výskyt těchto živočichů jsme letos zatím nezaznamenali, což nám stvrdila také námi iniciovaná namátková kontrola Státního zdravotního ústavu,“ sdělil Jan Slaba, ředitel Sportovního zařízení města Příbram.

Po dvou letech se na Nový rybník vrátila soutěž netradičních plavidel

Velkým problémem jsou podle něj neukáznění návštěvníci, kteří krmí kachny. To totiž do areálu láká stále větší počet těchto vodních ptáků. Přitom s kachnami může být parazit do vody taktéž zavlečen. „Čím méně kachen se bude v areálu zdržovat, tím menší bude riziko výskytu cerkarií,“ upozornil Slaba.

Aktuální výsledky pravidelných odběrů vzorků koupacích vod jsou dostupné na webu Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

Areál Nový rybník nabízí kromě koupání také široké možnosti sportovního vyžití, půjčovnu lodiček, šlapadel, paddleboardů nebo koloběžek. V místě se nachází několik dětských hřišť, vzduchové trampolíny, hřiště na sport, občerstvení s bohatou nabídkou jídel a nápojů a pravidelně se zde pořádá rozmanitý kulturně-sportovní program. Vstup do areálu je zdarma, parkovat se dá na parkovištích v blízkém okolí nebo přímo v areálu za 50 korun na celý den.