Hned ráno přijali policisté oznámení o pohřešování 71letého seniora z Příbrami. Velmi časně odešel z domova vyvenčit psa – a už se nevrátil. „Do pátrací akce byla následně zapojena i veřejnost prostřednictvím médií – a muže se díky tomu podařilo najít v dopoledních hodinách na kraji Příbrami. V pořádku byl poté převezen domů,“ konstatovala mluvčí.

V noci pak přišlo oznámení, že je nezvěstný 16letý mladík ze Sedlčanska, který opustil dům hodinu po poledni, přičemž si nevzal s sebou mobilní telefon ani peněženku. „I při tomto pátrání napomohla veřejnost, která nám poskytla určité poznatky vedoucí poté k nalezení chlapce,“ uvedla Schindlová, S tím, že se to podařilo následujícího dne krátce po poledni. „Vypátrán byl v jedné obci na Dobříšsku – a také on se v pořádku vrátil do svého bydliště,“ upřesnila.

Policisté v té souvislosti děkují občanům za to, jak rychle na informace pátracích akcích zveřejněné v médiích reagují – a mají zájem s policií spolupracovat.

„Loni proběhlo na Příbramsku 14 větších pátracích akcí, kdy jsme hledali sedm seniorů, tři děti a čtyři pacienty nemocnic,“ uvedla dále mluvčí. S tím, že starší lidé se obyčejně ztratí při výletech, houbaření – ale někdy třeba nenajdou cestu domů z nákupu.

„V zimním období je nutno najít člověka během pár hodin, jinak dojde k jeho prochladnutí; v letních měsících zase hrozí dehydratace a různá zranění,“ připomněla Schindlová, proč je důležité pohřešovaného člověka najít co nejdříve. Bývá to ale obtížné; často je třeba propátrat rozsáhlé území v nepřehledném terénu.

Co dělat, když se člověk ztratí

- Pokud se někdo ztratí a má u sebe mobilní telefon, je rozumné neváhat a co nejdříve se ozvat na tísňovou linku. Mohou tak učinit i příbuzní, pokud třeba postrádají seniora. Rozhodně to nechce čekat až na dobu, kdy se začíná stmívat.

- V případě bloudění je nejlépe jít jedním směrem a orientovat se podle nějakého bodu v krajině. Člověk určitě narazí na nějakou lesní či polní cestu, která ho někam dovede.

- Pokud někdo potká osobu, která působí dezorientovaně, je na místě okamžitě volat na policii. Lepší je prověřit několik planých poplachů, případně daného člověka odvézt domů, než vystavovat dříve narozené újmě na zdraví či životě.



Zdroj: Monika Schindlová, policie ČR Příbram