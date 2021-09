Práce na zmíněné zastávce a s tím související dopravní omezení by měly trvat nejpozději do 30. listopadu.

Ze současných 36 metrů se záliv prodlouží na 51 metrů, což zajistí bezpečnější vjezd více autobusů současně. Tyto práce si ovšem vyžádají dočasné uzavření zmíněné zastávky. Náhradní zastávkou bude ta u Dolejší Obory. V tiskové zprávě to uvedla příbramská radnice.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.