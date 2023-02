Video: Orlík bez vody bude brzy minulostí. Povodí Vltavy vodní dílo napouští

„V celém městě jsou reklamy, která nám tu opravdu vadí, zejména pak v jeho historické části. Rozhodli jsem se, že zkusíme jít cestou pozitivní osvěty namísto restrikcí a vymáhání,“ říká příbramský místostarosta Vladimír Karpíšek.

Radnice hledala inspiraci, jak s vizuálním smogem zatočit co nejschůdnějším způsobem, na krajském úřadě i v jiných městech, třeba v Písku nebo v Brně. „Vesměs všude nám bylo řečeno, že jdou cestou doporučení a pozitivních pobídek. Rozhodli jsme se nakonec, že zakoupíme autorská práva na manuál z Brna, kde už jsou v této věci hodně daleko,“ vysvětluje místostarosta.

Získaný manuál, jehož autorkou je designérka Veronika Rút Fullerová, by měl být přizpůsoben na míru přímo Příbrami.

Za poskytnutí metodiky zaplatí Příbram zhruba 20 tisíc korun. „Případně ještě najmeme profesionálního fotografa k pořízení obrazové dokumentace, to by mělo stát do pěti tisíc korun,“ dodává Karpíšek.

Reklama v ulicích i na provozovnách

Chystaná doporučení se mají týkat jak reklamy pověšené na různých místech ve městě, tak poutačů umístěných přímo na provozovnách. „Text bude doplněn o názorné obrazové příklady. Myšlenka je taková, že pokud bude nějaká provozovna po té úpravě vypadat kulturněji, zákazníci si do ní sami najdou cestu, protože ji budou považovat za seriózní,“ přemítá místostarosta.

Město by mělo mít manuál do měsíce k dispozici. Mezitím už byla připravena databáze vytipovaných objektů, které míní radnice oslovit. „Chtěli bychom s majiteli otevřít diskusi, že reklama na jejich majetku není vhodná. Víme, že jde o velmi komplexní věc, kterou je potřeba řešit postupně a individuálně,“ připomíná Karpíšek.

Bez reklam klesly příjmy technických služeb

Příbram už v loňském roce vydala nařízení o regulaci reklamy, které pomohlo zbavit se části reklamního smogu. Týkalo se to tehdy i Technických služeb města, které měly v ulicích plochy, kam umisťovaly reklamy. Bez této možnosti se jejich roční příjem snížil o 800 tisíc korun.