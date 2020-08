Místostarosta Buršík, který má na starosti ekonomické záležitosti města, se nejvíce kloní k tomu, aby tyto peníze pomohly lidem zasažených jarními událostmi. „Myslím tím konkrétně ty, které pandemie koronaviru zasáhla, ale nedosáhli na žádnou podporu od vlády. Tedy například samoživitelky s dětmi, kdy děti nemohly chodit do školy, rodič s nimi musel zůstat doma a nemohl chodit do práce,“ přiblížil Martin Buršík.

Lidé, kteří spadají do uvedené skupiny, si mohou do pátku 21. srpna podat žádost na odboru sociálních věcí. „Nyní je na účtu částka 56 245 Kč. K ní ještě přibydou prostředky z promítání autokina, a to polovina z příspěvků partnerů akce a polovina ze vstupného,“ dodal Buršík.

Druhá část prostředků poputuje jako poděkování těm, kteří v nejtěžší době pomáhali. Pro ně město připravuje poukázky do příbramských restaurací. Provozovatelé restaurací se mohou přihlásit k zařazení na seznam, kde bude možné zmíněné poukázky uplatnit.