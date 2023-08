Na prvních 100 Whopperů zdarma nebo rozpálené překvapení se mohou těšit zákazníci nové restaurace Burger King, která už za pár dní otevře v Příbrami. Jako první v republice bude příbramská pobočka restaurace Burger King plně digitální.

Burger King otevírá v Příbrami novou restauraci | Foto: Se svolením Filipa Vostrého

Burger King, jeden z nejznámějších řetězců rychlého občerstvení na světě, otevírá novou restauraci v Příbrami. Nejnovější provozovna v České republice se fanouškům burgerů otevře už v pátek 1. září od 11. hodin.

Digitální menu

Nová restaurace se nachází v Brodské ulici, v jižní části Příbrami, v sousedství oblíbeného retail parku a hypermarketu. A drží nejedno prvenství. Kromě toho, že v České republice načíná pátou desítku restaurací značky, je především prvním Burger Kingem, který se otevírá v Příbrami a širokém okolí. Je to také první Burger King na území Česka, který bude již kompletně digitální, tedy celou nabídku uvnitř i vně restaurace naleznou návštěvníci pouze na digitálních obrazovkách.

„Máme velkou radost, že se nám povedlo otevřít naši restauraci právě v Příbrami. Nejbližší Burger King byl dosud ve 45 kilometrů vzdálené Plzni nebo ještě o kus dál v Praze,“ říká Filip Vostrý, marketingový manažer řetězce Burger King pro Českou republiku.

Jedná se také o první Burger King, který otevírá nový hráč na trhu, společnost Rex Concepts. „Nicolas Pietrula, manažer restaurace a příbramský rodák, dal dohromady skvělý tým, který už se nemůže dočkat, až u sebe uvítá přátele, známé ale i všechny ostatní fanoušky značky,“ dodává Filip Vostrý a potvrzuje, jak moc se celý tým na otevření nové restaurace těší.

Prvních 100 Whopperů zdarma

Během otevíracího dne, který začíná v 11:00, nabídne Burger King svým nejzapálenějším fanouškům skvělou možnost pustit se rovnou do jídla. Prvních 100 Whopperů totiž rozdá zdarma. Samozřejmostí bude dobrá hudba, unikátní fotokoutek, drobné radosti a také jedno doslova rozpálené překvapení.

V dalších dnech bude restaurace otevřena od pondělí do neděle, od 9 ráno do 22 večer, v pátky a soboty pak do 23 hodin. K dispozici bude posezení uvnitř i venku, vlastní parkoviště a drive-thru pro objednávky přímo z pohodlí auta. Během září přibude také možnost objednat si jídlo domů.

BURGER KING byl založen v v roce 1954, je druhým největším řetězcem rychlého občerstvení specializujícím se na burgery na světě. Restaurace po celém světě každý den navštíví více než 11 milionů lidí.

První restaurace Burger King v České republice otevřela na podzim roku 2008 v nákupním centru Metropole v pražském Zličíně.