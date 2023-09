/VIDEO, FOTO/ V Příbrami v pátek 1, září otevřela nová restaurace Burger King. Slavnostní otevření si nenechaly ujít desítky lidí, pro prvních sto zákazníků řetězec připravil Whopper zdarma. Nechyběl ale ani dort, hudba nebo unikátní fotokoutek.

V Příbrami otevřela nová restaurace Burger King. | Video: Deník/Radek Cihla

Nová restaurace se nachází v Brodské ulici, v jižní části Příbrami, v sousedství oblíbeného retail parku a hypermarketu. Jako vůbec první Burger King v Česku bude příbramská pobočka kompletně digitální, celou nabídku uvnitř i vně restaurace tak zákazníci naleznou pouze na digitálních obrazovkách.

Sprchy, šatny, střecha i fény. Po létě se otevře aquapark plný novinek a změn

Restaurace bude otevřena od pondělí do neděle, od 9 ráno do 22 večer, v pátky a soboty pak do 23 hodin. K dispozici bude posezení uvnitř i venku, vlastní parkoviště a drive-thru pro objednávky přímo z pohodlí auta. Během září přibude také možnost objednat si jídlo domů.