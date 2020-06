S agresivní reklamou chce ve svých ulicích zatočit vedení města Příbrami. S takzvaným vizuálním smogem chce bojovat s řadou dostupných prostředků. Nebude se ale jednat pouze o centrum města, kterého se případný regulativ dotkne. Jak naznačil místostarosta Příbrami Martin Buršík, jednat se o omezení reklamy bude o celém městě.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Rozhodně se ale nedá očekávat, že by rozhodnutí mělo padnout v nejbližších dnech. „S přípravami jsme teprve na začátku,“ řekl příbramský místostarosta Martin Buršík. Zásadní je ale otázka, co vedení města hodnotí za vizuální smog. Pro někoho to mohou být reklamy, pro jiného plakáty, případně další oblasti.