Podle vedení města se do veřejného osvětlení investuje průběžně. Do konce letošního roku má dojít k osvětlení prostoru na Flusárně pomocí nových solárních LED lamp.

„Veřejné osvětlení a přechody se trvale inovují a řešíme to. LED světla se chystáme instalovat do některých vybraných ulic. Osvětlení není úplně dokonalé, ale nemáme informace, že by to bylo někde kritické. Většinou se jedná o přechody, které jsou ve správě Ředitelství silnic a dálnic nebo Středočeského kraje,“ uvedl ředitel Technických služeb Příbram Pavel Mácha.

S investicemi do osvětlení se počítá i v budoucnu. „Do rozpočtového výhledu byly začleněny poprvé finanční prostředky ve výši pět milionů na každý rok, které budou minimálně investovány do výměny osvětlení i sloupů. Doufáme, že to bude pokračovat bez ohledu na politické vedení,“ řekl místostarosta Martin Buršík (ANO).

V říjnu už došlo na plánované opravy světelně signalizačních zařízení na křižovatkách ulic Kpt. Olesinského a Gen. Tesaříka v Jiráskových sadech a ulic Žižkova a Balbínova u Sevastopolu, kde došlo k výměně žárovkových návěstidel za návěstidla s LED technologií.