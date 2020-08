Řešením by se měl stát podle vedení města nový parkovací systém. Jeho podobou se i o prázdninách vedení města ve spolupráci s odborníky a dopravní komisí intenzivně zabývá. „Schůzka s autorem studie panem Horským byla přínosem pro všechny zúčastněné, mezi kterými byli zástupci Městské policie, Dopravního úřadu, Samostatného oddělení silničního hospodářství a dopravní komise rady města. Potvrdili jsme si hlavní směr, kterým by se měla příbramská parkovací politika ubírat,“ uvedl místostarosta Martin Buršík.

Podle radnice nepůjde pouze o budování nových parkovacích míst, ale také o úpravu parkovací politiky obecně. Nově by mělo být zásadně podpořeno parkování pro občany oproti těm, kteří do města dojíždějí zvenčí, ať už jako návštěvníci, zaměstnanci nebo ti, kteří v Příbrami svůj automobil jen odstaví a dále pokračují vlakem nebo autobusem za prací.

Cílem je zvýšit dostupnost parkovacích míst jak pro noční parkování na sídlišti, tak pro denní rychloobrátkové parkování ve staré Příbrami, přičemž zvýhodněnou skupinou budou občané města a ti, kteří tam mají sídlo nebo provozovnu firmy.

Těsně před vyhlášením nouzového stavu na jaře Příbram zavedla změnu ceníku za parkování. Změnu schválila rada města a nově se nyní ve všech parkovacích zónách platí jednotná základní sazba – 10 korun. Liší se ale doba, po kterou platí. Prakticky se dá říci: Čím blíže je lokalita centru, tím je časový úsek kratší.

Tato změna se ale nesetkala s kladným ohlasem u dopravní komise města nebo opozice. Ti si myslí, že řešením k větší rotaci vozidel, zejména v centru Příbrami, by bylo parkovaní na první hodinu zdarma například na náměstí T.G.M. či u nemocnice. „Hodina je dostatečný časový úsek k tomu, aby si lidé stihli vyřídit potřebné věci na poště, úřadu, v bance či v nemocnici. Další započatou hodinu by pak řidič zaplatil podle platného sazebníku,“ míní předseda dopravní komise a zastupitel za TOP 09 Václav Švenda. Podle něj nový ceník parkovaní prakticky jen zdražil. „Předtím se na náměstí T.G.M. platilo 25 korun za hodinu, nyní je to v součtu 30 korun. V modré zóně je to místo 15 nyní 20,“ dodal.