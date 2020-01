Systém parkování v Příbrami čekají změny. Týkat se budou hlavně cen. Návrhem nového ceníku se bude zabývat rada města na svém zasedání v pondělí 27. ledna. Vybírat bude z několik návrhů. Jeden předložil odbor silničního hospodářství a druhý dopravní komise města.

Změny by se měly dotknout především parkování v centru Příbrami. | Foto: DENÍK/Radek Ctibor

Návrhy se liší v tom, jak by se za parkování platilo. Dopravní komise navrhuje progresivní způsob změn. „Podle nás by první hodiny v placených zónách měly být úplně zdarma nebo stát jen symbolickou částku a následně pak cenu zvyšovat, aby se zabránilo autům stát na jednom místě po celý den,“ vysvětlil člen komise dopravní inženýr Petr Magera. Podle jeho slov, by ceny za parkování v následných hodinách dorovnaly cenu, kterou v jednotlivých zónách je nyní nutné zaplatit za celodenní parkování.