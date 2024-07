"No, Dobříš je jasná volba. My tady žijeme nad rybníkem hned vedle, takže to mám v podstatě nejblíž. Původně jsem z Vrchlabí a sem jsem vlastně přišla za manželem. Manžel je ze Staré Hutě, takže tady má po okolí rodinu. Žijeme tady deset let, takže už jsem tu doma," uvedla Gabriela.

Nová stomatologie Dobříš | Video: Jakub Krejčí

Jak jste v tuto chvíli vytížená? Jak dlouho se čeká na objednání?

"Tím, že jsem otevřela vlastně teď, tak ty objednací doby jsou v podstatě za čtrnáct dnů. Stane se, že pacienti, co jsou objednaní už delší dobu, se zruší. Jsou prázdniny, tak se občas někdo sbalí a neočekávaně se zruší. Standard jsou spíš 2 až 3 týdny. Záleží, jak kdo může. Když chce někdo jenom v osm ráno, tak je to většinou plné dopředu, protože ráno chce každý," sdělila Gabriela.

Jaké byly vaše začátky? Kde jste získávala praxi?

"No, já jsem začínala trošičku divoce. Po škole jsem měla strach, abych měla práci. Takže jsem první rok měla tři částečné úvazky, takže jsem běhala z jednoho zaměstnání do druhého. Začínala jsem u paní doktorky Pekárkové v Praze. Potom ve Vodičkově u pana primáře Konečného klasickou hygienu a u pana profesora Racka na ortodoncii. Tam jsem tedy dělala i sestřičku, spíš než hygienistku. To tempo jsem vydržela rok. Pak jsem přebíhání úplně vzdala a začala jsem pracovat v Praze u paní doktorky z Nového Zélandu na klinice. Tam jsem pracovala asi čtyři a půl roku nebo tak nějak. Pak jsem to přerušila a šla na mateřskou. Během mateřské jsem nastoupila tady k paní doktorce Hortenzie na Dobříši," informovala Gabriela.

Najde se u vás něco, co byste chtěla vyzdvihnout? Něco, co je speciální tady na klinice?

"Možná můj vysněný přístroj na externí pískování s ultrazvukem. Má výhodu oproti klasickému ultrazvuku, který je na křesle, že disponuje novou technologií, takže se dokáže přizpůsobit aktuálnímu povrchu zubu. Jednoduše odlupuje zubní kámen z povrchu zubu a zůstanou jenom zbytky, které se očistí. Přejíždí i přes holý zub, což je při normálním ultrazvuku bolestivé. Tento ultrazvuk automaticky snižuje sílu výkonu, takže je to pro lidi méně nepříjemné. Pacienti, kteří mají zuby v pořádku nebo nemají citlivé krčky, jsou schopní i usnout," uvedla Gabriela.

"Druhá věc, na kterou jsem hrdá, je pískování. To jsem si vysnila a je to lepší než klasické. Dají se sypat různé druhy prášků, takže nejsem odkázaná jen na prášek určený výrobcem. Na pacienta, který chodí pravidelně každého půl roku a chce to jen udržet, aby měl hezké, bílé a zdravé zuby, použiji jemný prášek. Zato když přijde někdo v padesáti šedesáti letech poprvé, jemný prášek by nestačil, takže je potřeba vzít hrubší. Vždy se to dá přizpůsobit pacientovi. Za to jsem ráda, to mi přijde správné," doplnila Gabriela.