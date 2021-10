“Hned po pátečním otevření místnosti v Žežické ulici odevzdal svůj hlasovací lístek do volební urny i starosta Příbrami Jan Konvalinka (ANO 2011), kterým je jedním z více než 90 tisíc voličů, kteří mohou volit v okrese Příbram.

„Už mi to splývá, jak jsou volby každý rok. Přijde mi zatím účast obdobná jako jiné roky,“ řekla včera odpoledne Novotná-Kuzmová.

Při prvních údajích v pátek k 16.00 byla účast necelých 15 procent. K pátečním 20.00 to pak bylo 38 %. A v sobotu v 10.00 už 49,6 procenta.

/FOTOGALERIE/ V Příbrami přišlo k sobotnímu poledni volit 57,4 procenta lidí. Oznámila to příbramská radnice. V okrese mohou voliči dnes do 14.00 odevzdat svůj hlas ve 226 místnostech. V samotném okresním městě je voličům k dispozici 39 místností.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.