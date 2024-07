Motorkářská sezóna odstartovala v dubnu společnou jízdou a ukázkou výcviku na polygonu v Brně. Následovalo dalších pět zastávek v republice a v sobotu 13. července se akce přesune na Příbramsko do polygonu v Dlouhé Lhotě.

Počet účastníků na jednu vyjížďku je omezen na 250 motorkářů. Zájemci se mohou přihlásit online na stránkách policie. Sraz je v sobotu 13. července v 10:00 hodin v Milínské ulici v Příbrami u výrobního družstva Drupol. Odtud za doprovodu dopravní policie vyjedou motorkáři v 11:00 hodin na jízdu dlouhou 80 km. Trasa povede přes Konětopy, Horní Hbity, Kamýk nad Vltavou, Krásnou Horu nad Vltavou, Petrovice, Vysoký Chlumec, Sedlčany, Cholín, Drhovy a Dobříš.

Cesta zakončí na polygonu v Dlouhé Lhotě kolem 13:00 hodin. Tam se mohou dostavit i další zájemci na svých strojích, aby si procvičili ovládání motocyklu v krizových situacích v uzavřeném prostoru polygonu a prohlédli si krásné motorky.

Motocyklisté by si měli uvědomit svou zranitelnost v silničním provozu. I sebelepší výbava není zárukou bezpečné jízdy, pokud motorkář jede riskantně a nepřizpůsobí rychlost jízdy stavu komunikace, počasí a hustotě provozu. Je také potřeba si uvědomit, že ostatní motoristé je mohou snadno přehlédnout.

Při předjíždění by měl mít motocyklista připravený záložní plán, tzv. "únikový prostor". Musí vědět, kudy jet, kdyby auto před ním náhle vybočilo, zahnulo, začalo prudce brzdit nebo vyjelo nějaké vozidlo z vedlejší ulice. K tomu je potřeba zvládnout správnou techniku pohledu. Motorkář by se měl dívat co nejvíce dopředu, ne pár metrů před sebe. Tak může mnohem lépe reagovat na vzniklý problém. Nikdy není špatně si předjetí rozmyslet, počkat na vhodnější dobu, a předjíždění v nepřehledných místech je vyloženě hazard se životem.