Bagry se do Fantovy louky nejspíše nezaryjí. Na místě potvrzeny chráněné druhy

/FOTOGALERIE/ Fantova louka v Příbrami se nachází v lokalitě velmi atraktivní pro developery. Podtrhuje to skutečnost, že podle územního plánu patří do zastavitelné části. Pozemky pod ní vlastní město a několik soukromých investorů. Biologický průzkum, který nechalo zpracovat město, ale odhalil, že se na místě vyskytuje řada chráněných druhů. To nepochybně komplikuje snahy v místě stavět.

Fantova louka v Příbrami. | Foto: Deník/Radek R. Kaša