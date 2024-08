Hasiči vydali oznámení, že nadále nebudou vyjíždět proti vosám a lidé se musí začít obracet na místní deratizační firmy. Hasiči od prázdnin jen ve středočeském kraji likvidovali přes šedesát vosích hnízd.

Důvodem k rozhodnutí je nadměrné vytížení hasičů, kteří nestíhají ničit vosí hnízda a zároveň řešit ostatní naléhavé případy v kraji.

„Letos mě bodla vosa už dvakrát. Nejprve ve venkovní restauraci v Příbrami se mi usadila do výstřihu, tak jsem ji rukou smetla a stačila mě lehce bodnout. Prso mi trochu oteklo. O tři dny později jsem byla u starého koupaliště v obci Praskolesy, kde mě silně píchla do paže. Nevšimla jsem si jí a připažila. Přestože jsem si do deseti minut přiložila octový obklad, měla jsem silnou alergickou reakci. Paže byla čtrnáct dní oteklá, zarudlá a střídavě svědila a pálila. Ruku jsem vůbec nemohla ohnout,“ popsala žena z Berounska.

V Příbrami provádí deratizaci například Daniel Gaňo z firmy Deratizace Global. „Deratizaci provádíme chemicky, vysokou koncentrací insekticidních látek. Používaná metoda je šetrná k životnímu prostředí a samotný zásah netrvá zpravidla déle než hodinu. Záleží na velikosti, aktivitě a nedostupnosti hnízda,“ uvedl Gaňo.

Podle něho jsou nejvíce nebezpečné vosy útočné, které mají hnízda v zemi, pod kamenem apod. „Jsou sice menší, ale jakmile se k nim někdo přiblíží, hned útočí. Vosa obecná má zase agresivnější jed zejména ke konci srpna. Záleží ale, kolik jedu do těla vpraví,“ dodal Gaňo.

Mnohem nebezpečnější bodnutí než od vosy je ale od sršně a včely. Sršní bodnutí obsahuje o něco více toxických látek než to vosí a hlavní nebezpečí tkví ve stylu útoku. Sršni útočí často i bez vyprovokování a bodají i několikrát za sebou. Ovšem nejvíce toxinů v jedu obsahuje bodnutí včelí. Bez alergických reakcí se odhaduje smrtelná dávka pro člověka na 500 bodnutí. Pro dítě je tato hodnota odhadovaná na 50 bodnutí.