Příbramská radnice vyhlásila výběrové řízení na provozovatel městské rekreační chaty Granit, která se nachází na Šumavě na Zadově. Provoz chaty je delší dobu ve ztrátě a město hledá způsob, jak její provoz zefektivnit.

Městská rekreační chata Granit na Šumavě. | Foto: archiv města

„Od 1. října do vyhlášení výběrového řízení na nového nájemce objekt spravoval provozovatel sousedního Hotelu Zadov, neboť ke konci září ukončila pracovní poměr správcová chaty,“ řekla mluvčí města Eva Švehlová s tím, že pokud by tento provozovatel měl zájem i provozování chaty Granit, tak se může do výběrového řízení přihlásit. To potrvá do pondělí 10. února.